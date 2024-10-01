Karşıyaka, Yeni Sezona Avrupa Hedefiyle Başlıyor

Aynı ligde 2021-2022 sezonunda Play-In'de karşılaştığı rakibine İspanya'daki ilk maçı 76-69 kaybettikten sonra rövanşı 88-80 kazanıp seriyi uzatan İzmir temsilcisi, son sınavı 74-71 kaybederek elendi. Tenerife'ye geçen sezon son 16 turunda evinde uzatmada 106-97 yenilen İzmir ekibi rövanşı da 88-79 kaybetti. Gruptan lider çıkan Tenerife, ardından Şampiyonlar Ligi'nde final oynayıp kupayı aynı ülkeden Unicaja Malaga'ya kaptırdı. Rakibini bu kez yenerek liderlik yarışında avantajı eline geçirmek isteyen Karşıyaka, Avrupa'da 15 Ekim'de Fransa temsilcisi Saint Quentin'i ağırlayacak.

YILDIZLAR TARAFTAR ÖNÜNDE

Karşıyaka, yıldızlar topluluğu kadrosuyla taraftarıyla bu sezon ilk kez Tenerife önünde bulaşacak. Sezon öncesi McCollum'u takımda tutarak Russell, Webb, Jefferson, McDermott, Boutsiele gibi 5 önemli yabancı takviyesi yapan, Kenan Sipahi, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı ve Ergi Tırpancı'nın olduğu yerli kadrosuna da Muhsin Yaşar, Mehmet Efe Demirel ile Ozan Yılmaz'ı alan yeşil-kırmızılı ekip, hazırlık döneminde güçlü rakiplerini yenmişti.