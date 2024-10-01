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Karşıyaka, Yeni Sezona Avrupa Hedefiyle Başlıyor

Karşıyaka, Yeni Sezona Avrupa Hedefiyle Başlıyor
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, yarın La Laguna Tenerife ile karşılaşarak sezonu açıyor. İzmir temsilcisi, güçlü kadrosu ile grup liderliği hedefliyor.

BASKETBOLDA yeni sezon öncesi ligde ve Avrupa'da başarı hedefiyle antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde çok güçlü bir kadro kuran Karşıyaka, maratona yarın zorlu randevuyla başlayacak. İzmir temsilcisi yıllardır gediklisi olduğu Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'ndaki ilk maçta yarın son finalist La Laguna Tenerife'yi ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam bilet 400, öğrenci 250 TL olarak açıklandı. Grup liderliği yolunda en önemli maçlarından birini ilk hafta oynayacak Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 5 kez rakip olduğu İspanyol temsilcisini 1 kez yendi.

Aynı ligde 2021-2022 sezonunda Play-In'de karşılaştığı rakibine İspanya'daki ilk maçı 76-69 kaybettikten sonra rövanşı 88-80 kazanıp seriyi uzatan İzmir temsilcisi, son sınavı 74-71 kaybederek elendi. Tenerife'ye geçen sezon son 16 turunda evinde uzatmada 106-97 yenilen İzmir ekibi rövanşı da 88-79 kaybetti. Gruptan lider çıkan Tenerife, ardından Şampiyonlar Ligi'nde final oynayıp kupayı aynı ülkeden Unicaja Malaga'ya kaptırdı. Rakibini bu kez yenerek liderlik yarışında avantajı eline geçirmek isteyen Karşıyaka, Avrupa'da 15 Ekim'de Fransa temsilcisi Saint Quentin'i ağırlayacak.

YILDIZLAR TARAFTAR ÖNÜNDE

Karşıyaka, yıldızlar topluluğu kadrosuyla taraftarıyla bu sezon ilk kez Tenerife önünde bulaşacak. Sezon öncesi McCollum'u takımda tutarak Russell, Webb, Jefferson, McDermott, Boutsiele gibi 5 önemli yabancı takviyesi yapan, Kenan Sipahi, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı ve Ergi Tırpancı'nın olduğu yerli kadrosuna da Muhsin Yaşar, Mehmet Efe Demirel ile Ozan Yılmaz'ı alan yeşil-kırmızılı ekip, hazırlık döneminde güçlü rakiplerini yenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka Basketbol Güncel İzmir Spor

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