Karşıyaka'da Başkan Cicibaş'tan istifa kararı

Güncelleme:
Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, kulübe fayda sağlayamayacağı gerekçesiyle istifa etti. Borçların artması ve verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle olağanüstü genel kurul bekleniyor.

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde Başkan Aygün Cicibaş, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını ve kulübe daha fazla fayda sağlayamayacağına inandığı için görevi bırakma kararı aldığını açıkladı. Yönetimin kayyuma kalmaması için göreve geldiklerini dile getiren Aygün Cicibaş, futbolda peşinatlardan 9 milyon TL'ye yakın borç olduğunu, basketbolda FIBA dosyalarının büyük sorun yaşattığını söyleyerek, "Bugüne kadar borçsuz getirdik. Ancak bitti. Tek başıma bu kadar oluyor. Ödeme yapamayacağım, faydalı olamayacağım yerde durmamım anlamı yok" dedi.

Kulübün başında kalmasının fayda sağlamayacağını belirten Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş şöyle devam etti: "Ben taraftarım ilk önce. Karşıyaka için yine tribünde yerimi alırım, yine kongreye giderim. Verilen sözler tutulmadı, o yüzden kalamam. Kalmamın kimseye faydası yok. Artık yalanlardan sıkıldım. Elimden geleni yaptım ancak buraya kadar" diye konuştu.

Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş'ın istifa kararı alması nedeniyle yeşil-kırmızılı kulübün olağanüstü genel kurula gitmesi bekleniyor. Futbolda 3'üncü Lig'de Play-Off hattında yer alan Karşıyaka, basketbolda Süper Lig'e tutunma mücadelesi veriyor. Yeşil-kırmızılılar voleybolda ise Sultanlar Ligi'ni hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
