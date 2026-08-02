Karşıyaka potasında öncelik yerlilerde

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Ahmet Kandemir'in yerine takımı 9 yıl önce 2016-17 sezonunda da çalıştıran Nenad Markovic'i getiren Karşıyaka, transferde gaza basacak. Genel menajerlik görevine 11'i genel menajer olarak 24 yıl boyunca kulüp bünyesinde görev yapıp Mart 2025'te ayrılan Selim Çınar'ı geri döndürmeye çalışan İzmir ekibi önceliği yerli transfere verecek.

Dış transferde ilk olarak Bursaspor'dan geçen sezon iki takım arasında oynanan sezonun son maçının ardından Bursalı taraftarların tepkisini çeken Karşıyaka doğumlu Yavuz Gültekin'i kadrosuna katan yeşil-kırmızılıların, eski oyuncularından Hakan Sayılı ve Ergi Tırpancı ile görüştüğü bildirildi. Yeşil-kırmızılılar nokta yerli transferler yaptıktan sonra yabancı oyunculara yönelecek. Transfer yasağının borç taksitlendirilerek açılması için de FIBA'yla Cenevre'de görüşme yapılması planlanıyor.

BAŞKAN TUSDER YÜREKLERE SU SERPTİ

Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder, futbolda yeniden yapılanma sürecinin önemli ölçüde tamamlandığını belirterek, şimdi aynı kararlılıkla basketbola odaklandıklarını söyledi. Tusder 2 yıldır ana sponsoru olmayan basketbol takımıyla ilgili, "Basketbolda yolun yarısını geçtik. Hiç kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın; küme düşme tehlikesini artık tamamen gündemimizden çıkardık" dedi.

Yeni sezonda Karşıyaka'nın büyüklüğüne yakışan bir kadro oluşturmak için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Tusder, "Taraftarımıza, camiamıza ve sponsorlarımıza yakışan mücadeleci bir takım kuruyoruz. Bildiğiniz gibi takımımızın başına kıtalararası şampiyonluk yaşamış, Türkiye ve Avrupa'da önemli başarılara imza atmış, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve kariyeriyle kendini kanıtlamış çok değerli bir başantrenör getirdik" ifadelerini kullandı.

Transfer yasağının kaldırılması konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Yiğit Tusder, sponsorluk görüşmelerinin de hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. Tusder, "Hedefimiz sadece bu sezonu kurtarmak değil; transfer yasaklarıyla anılmayan, ekonomik olarak güçlü, her yıl play-off mücadelesi veren sürdürülebilir bir basketbol şubesi oluşturmaktır. Taraftarımızın gurur duyacağı ve keyifle izleyeceği takımın kuruluş sürecinde artık son aşamaya geldik. Bizlere güvenin. Elbette hatalar yapabiliriz; çünkü çalışan insanlar hata yapar. Ama kimse şundan şüphe etmesin: Yanlış yapmayız. Karşıyaka'nın menfaatlerinden asla taviz vermeyeceğiz ve bu büyük camiayı hak ettiği yerlere hep birlikte taşıyacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı