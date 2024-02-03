Karşıyaka, Pazarspor'u 3-0 mağlup etti
TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında Karşıyaka, evinde konuk ettiği Pazarspor'u 3-0 mağlup etti. Karşıyaka'nın gollerini Fatih Taşdelen, Ömer Alper Tatlısu ve Yasin Ozan attı.
TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında Karşıyaka konuk ettiği Pazarspor'u 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Tayfun Güz, Semih Kurtuluş, Cihat Sevi
Karşıyaka: Haydar Yılmaz, Erdem Gökçe, Alpay Koldaş, Alper Tatlısu, Ferdi Burgaz, Emre Keleşoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu (Mustafa Durgun dk. 55), Barış Sağır, Cenk Ahmet Alkılıç (Arda Gülmez dk. 88), Fatih Taşdelen (Enes Nalbantoğlu dk. 81), Yasin Ozan (Mertcan Koç dk. 89)
Pazarspor: Halil Kaşlı, Enes Salih Çavdar, Muhammet Çavuşoğlu, Aykut Civelek, Emircan Bayrakdar (Fatih Cin dk. 46), Batuhan Tunçay, Ahmet Arık (Hacı Şükrü Çiçek dk. 55), Efe Taylan Altunkara, Mustafa Apardı (Remzi Kolcuoğlu dk. 83), Ali Çelik (Emre Turan dk. 64), Göktuğ Yılmaz
Goller: Fatih Taşdelen (dk. 14), Ömer Alper Tatlısu (dk. 65), Yasin Ozan (dk. 77) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Emircan Bayrakdar, Ensar Çavuşoğlu (Pazarspor) - İZMİR