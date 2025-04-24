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Karşıyaka'nın Yıldızı Gallinat İçin Seferberlik!

Karşıyaka'nın Yıldızı Gallinat İçin Seferberlik!
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Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, sakatlığı nükseden en skorer oyuncusu Roberto Gallinat için tedavi sürecine hız verdi. Ligde kurtuluş mücadelesi veren ekip, Anadolu Efes maçı ertelendi.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun bitmesine 4 maç kala kurtuluşunu matematiksel olarak ilan etmeye çalışan Karşıyaka, sakatlanan yıldızı Roberto Gallinat için seferber oldu. Ligde 19 Nisan'daki Manisa Basket deplasmanında omzundaki sakatlığı nüksedince oyuna devam edemeyen takımın en skorer ismi Gallinat'ın tedavisinin sürdüğü açıklandı. Kaf-Kaf'ın 28 Nisan Pazartesi günü evinde oynaması gereken Anadolu Efes maçı rakibinin EuroLeague Play-Off serisi nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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