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Karşıyaka'nın eski yöneticisi İbrahim Palaoğlu 67 yaşında toprağa verildi

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Karşıyaka'nın eski yöneticisi İbrahim Palaoğlu 67 yaşında toprağa verildi
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İzmir'de 67 yaşında ölen Karşıyaka'nın eski yöneticisi İbrahim Palaoğlu, Yelken Tesisleri'ndeki törenin ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ndeki cenaze namazıyla toprağa verildi. Eylül'de kalp krizi geçiren ve 1.5 ay yoğun bakımda tedavi gören Palaoğlu kurtarılamamıştı.

İZMİR'de 67 yaşında hayatını kaybeden Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden İbrahim Palaoğlu toprağa verildi. Yeşil-kırmızılılarda futbol altyapı başkanlığı, futbol şube başkanlığı ve son olarak divan yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Palaoğlu için ilk tören Karşıyaka Yelken Tesisleri'nde düzenlendi. Başkan Yiğit Tusder, Divan Kurulu Başkanı Mehmet Yaya, yönetim kurulu, divan kurulu, eski yöneticiler, Palaoğlu'nun ailesi ve sevenleri törende hazır bulundu.

Kulüpteki törende İbrahim Palaoğlu hakkında duygu dolu mesajlar paylaşıldı. Palaoğlu'nun cenazesi törenin ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Foça Kabristanı'nda toprağa verildi. Eylül ayında kalp krizi geçiren Palaoğlu 1.5 ay yoğun bakımda tedavi gördükten sonra kurtarılamamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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