Karşıyaka, Muğlaspor'u 2-1 Yenerek Kampı Tamamladı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Karşıyaka, 10 günlük Kartepe kampını 2'nci Lig temsilcisi Muğlaspor'u 2-1 yenerek noktaladı. Yeşil-kırmızılıların gollerini yeni golcü Hamza Küçükköylü ve Erol Zöngür attı. Karşıyaka aynı rakibiyle 22 Ağustos Cuma günü yıllar sonra ilk kez düzenlenecek sezon açılışında da Alsancak Stadı'nda karşılaşacak. Bu maç için İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne yapılan başvuruya yanıt bekleniyor. Sezon öncesi toplam 14 transferle tepeden tırnağa yeni bir kadro kuran Burhanettin Basatemür yönetimindeki Kaf-Kaf bir oyuncu daha alarak transferi noktalayacak. Geçen yıldan 16 ismin ayrıldığı Karşıyaka'da Kadir Bakırtaş da halen kulüp arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor