Karşıyaka, Galatasaray'dan Samet Geyik ve Egemen Güven ile Anlaştı

Karşıyaka, Galatasaray'dan Samet Geyik ve Egemen Güven ile Anlaştı
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BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Galatasaray'dan Samet Geyik ve Merkezefendi'den Egemen Güven ile sözleşme imzaladı. Her iki oyuncunun da 2025-2026 sezonundan itibaren Karşıyaka forması giyeceği duyuruldu.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka iki transferini resmen duyurdu. Yeşil-kırmızılılar Galatasaray'dan Samet Geyik ve Merkezendi'de görev yapan Egemen Güven ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda, "Samet Geyik Karşıyakamızda. 2015-2016 sezonunda Karşıyakamızda forma giyen Samet Geyik, 2025-2026 sezonu itibarıyla yeniden kadromuzda yer alacak. Son olarak geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Samet'e Karşıyaka forması ile başarılar diliyoruz. Egemen Güven Karşıyakamızda. Altyapımızdan yetişen ve 2013-2019 yılları arasında A Takım formamızı giyen Egemen Güven 2025-2026 sezonu itibarıyla yeniden kadromuzda yer alacak. Son olarak geçtiğimiz sezon Merkezefendi forması giyen Egemen'e Karşıyaka forması ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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