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Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçını Kaybetti

Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçını Kaybetti
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Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'ye 87-76'lık skorla yenildi. Maçta Kenan Sipahi ve Errick McCollum dikkat çeken oyuncular oldu.

Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında konuk ettiği İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife'ye 87-76 mağlup oldu.

Hakemler: Yohan Rosso (Fransız), Martin Vulic (Hırvatistan), Andris Aunkrogers (Letonya)

Karşıyaka: Kenan Sipahi 11, Errick McCollum 16, Jerry Boutsiele 8, Muhsin Yaşar 4, Damien Jefferson 9, Sean McDermott 5, Daron Russell 8, James Webb 15, Hakan Sayılı

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Tenerife: Bruno Fitipaldo 16, Thomas Scrubb 7, David Kramer 8, Fran Guerra 18, Payton Terrell Willis 19, Tim Abromaitis 2, Aaron Doornekamp 5, Joan Sastre 9, Giorgi Shermadini 3, Ilimane Diop, Lluis Costa

Başantrenör: Txus Vidorreta

1. Periyot: 23-23

Devre: 39-46 (Tenerife lehine)

3. Periyot: 57-65 (Tenerife lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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