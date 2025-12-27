Haberler

Karşıyaka, Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Safiport Erokspor'a konuk olacak

Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Karşıyaka, eski antrenörü Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Erokspor'a konuk olacak. Maç, yarın saat 13.00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

BASKETBOL Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan ligin 52 yıllık temsilcisi Karşıyaka yarın eski antrenörü Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Safiport Erokspor'a konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Karşıyaka'da yaklaşık 10 sezon görev yaparak takıma 2014'te Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015'te lig şampiyonluğu kazandıran Ufuk Sarıca geçen sezon ortasında kulüpteki sponsor ve maaş krizi nedeniyle ayrılmıştı. Sezon başında ligdeki ilk senesini geçiren Erokspor'un dümenine geçen Sarıca yeni takımıyla 12 maçta 6 galibiyet aldı. Karşıyaka 2 galibiyetle düşme potasından çıkmaya çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

