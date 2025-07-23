Karşıyaka Derneği'nden Yelken Tesisleri ile İlgili Açıklama

KARŞIYAKA Spor Kulübü Yelken Tesisleri'nin kullanımında yaşanan kriz nedeniyle 1912 Karşıyaka Derneği yazılı bir açıklama yaptı. Dernekten yapılan açıklamada, "Karşıyaka Stadı'nın yapımı için yıkılan ve uzun süredir yetki krizi nedeniyle yapılamayan arazimizin karşısında yer alan ve kulübümüze tahsis edilmiş yelken tesisleri üzerinde bazı zatların hak iddialarına ilişkin haberleri hayretler içinde okuyoruz. Tarihi 1930'lara kadar giden ve bünyesinden milli sporcular, dünya şampiyonları çıkaran Karşıyaka Yelken Şubesi tesislerine el uzatan kendini bilmezlere göz yuman yetkililere sesleniyoruz. Okuduklarımız en hafif tabirle bu kenti germektedir. Gençlik spor tesislerini kullanmak için beş olimpik branşa sahip olunması gerektiği açıkken, sizler gençlik spor tesislerini ticarethaneye çevirenlere sessiz mi kalacaksınız" ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamı şu şekilde: "Tesislerimizden yabancıların derhal çıkartılması, çifte tahsis numarası hatasının düzeltilmesi ve her zaman tüm kentin tek sahibi olan Karşıyaka Spor Kulübü'nün bu tip basit işlerle meşgul edilmemesi, bütün İzmir spor kamuoyunun talebidir. Bize gelince, bizler 113 yıllık Karşıyaka Spor Kulübü aşıklarıyız. Semtimizi, kulübümüzü vatan bilir, ay-yıldızlı armasını savunuruz. Derhal işgalciler tesislerimizden çıkartılsın. Gerekli bildirimler yapılsın. Karşıyakalılar, bundan sonrası birlik olma, tek yürek olma zamanı. Bundan sonrası söz değil eylem zamanı. Karşıyaka'nın büyüklüğünü bilmeyenlere öğretme zamanı. Başka Karşıyaka yok. Burada sadece KSK bayrağı dalgalanacaktır."