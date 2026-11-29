STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Mücahit Karakurt, Taner Çıracı, Ahmet Taha Kuzkaya

UŞAKSPOR: Mert Can - Muhammed (Dk. 71 Tahir), Eray (Dk. 46 İzzet), Halil, Berkcan, Çağan, Ercan (Dk. 71 Ömer Yiğit), Yakup, Yusufhan, Fatih (Dk. 85 Efecan Akyıldız), Efecan Barlık (Dk. 55 Anıl)

KARŞIYAKA: Burak - Selim, Alpay, Ensar, Gökdeniz, Erol, Veysel (Dk. 89 Enes Arda), Samet (Dk. 61 Emircan), Mücahit (Dk. 88 Mevlütcan), Erhan (Dk. 72 Fehmi), Ömer Faruk (Dk. 72 Süleyman Enes)

GOLLER: Dk. 34 Erhan, Dk. 65 Emircan ( Karşıyaka )

SARI KARTLAR: Efecan, Berkcan ( Uşakspor ), Alpay, Mücahit ( Karşıyaka )

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluğun iddialı takımlarından Karşıyaka, Uşakspor deplasmanından galibiyetle ayrıldı: 0-2. Bu maça kadar 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alıp zirve yarışına ağırlığını koyan yeşil-kırmızılılar, Uşakspor'u 2-0 yenerek yoluna emin adımlarla devam etti. İzmir ekibi, maçın 34'üncü dakikasında Erhan'ın golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 galip tamamladı. Karşıyaka, 65'inci dakikada Emircan'la durumu 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Karşıyaka 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Karşıyaka, 30 puana yükselip zirve iddiasını sürdürdü. Uşakspor ise 13 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı