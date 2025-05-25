Karşıyaka'da Yasin Ozan Hayal Kırıklığı Yaratıyor

Karşıyaka'da Yasin Ozan Hayal Kırıklığı Yaratıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, 3'üncü Lig'de Play-Off'tan yine eli boş döndü. Golcü oyuncu Yasin Ozan, bu sezon beklenen performansı sergileyemedi ve yeni sözleşme önerilmesi beklenmiyor. İshak Kurt'un transferine rağmen şampiyonluk hasreti sürüyor.

3'üncü Lig'de Play-Off'tan art arda ikinci kez eli boş dönerek 2'nci Lig hedefine yine ulaşamayan Karşıyaka'da sözleşmesi biten isimlerden golcü oyuncu Yasin Ozan hayal kırıklığı yarattı. Yeşil-kırmızılılarda 3 oyuncu haricinde kadroda 15 as futbolcunun kontratı sona ererken, takımda 2'nci sezonunu geçiren gurbetçi santrfor Yasin Ozan bekleneni veremedi. Geçen sezon Karşıyaka'daki ilk yılında 9 golle kadronun en skorer ismi konumundayken 17 Şubat 2024'te çapraz bağları kopup ligin kalanında forma giyemeyen Yasin bu yıl bekleneni veremedi. Bu sezon kasım ayında sahalara dönerek 7'si ilk 11'de 21 lig ve 2 kupa maçında oynayan 33 yaşındaki futbolcu yalnız 1 gol atabildi. Yasin yedek kaldığı sezonun ikinci yarısında hiç gol atamadı. Tecrübeli futbolcuya yeni sözleşme önerilmesi beklenmiyor.

İSHAK KURT YETMEDİ

Karşıyaka'nın sezon başında 3'üncü Lig'de son iki sezonun gol kralı ve geçen sezon şampiyon unvanıyla transfer ettiği İshak Kurt 14 kez ağları sarstı. Kaf-Kaf'a transfer olmadan önce 2022-2023 sezonunda Efeler 09 SFK'da 24 gol, 2023-2024'te şampiyonluk yaşadığı Adana 1954'te 22 gol atan İshak, Yeşil-kırmızılılarda özellikle sezonun ikinci yarısında 11 gol atmayı başardı. Sözleşmesi biten İshak'ın performansı Karşıyaka'nın 22 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmeye yetmedi. İshak'tan sonra takımın en skorer ismi ligde 9 golle oynayan, 26 Mart'taki Anadolu Üniversitesi maçında burnunun kırılıp ardından ameliyat olması ve Play-Off'taki Muşspor sınavında da arka adalesinden çok ciddi şekilde sakatlanmasına rağmen oyundan çıkmayan Ali Sinan Gayla oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
5 bin tonluk savaş gemisi Kim'in gözleri önünde düştü

5 bin tonluk savaş gemisi Kim'in gözleri önünde düştü
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum

Soylu'nun sarf ettiği cümle Ankara kulislerini hareketlendirdi
İstanbul'da anlaşmaya varılmıştı! Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı

Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı
Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı

Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.