Karşıyaka'da Selim sevinci

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 2 maçından 1 puan çıkararak zirve yarışında yara alan Karşıyaka'da sol bek Selim Demirci'nin iyileşmesi teknik ekibe teselli oldu. İlk yarının son haftasındaki Tire 2021 maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci devrenin ilk haftasında 0-0 biten Afyonspor deplasmanında kadroda yer almayan 19 yaşındaki savunma oyuncusu, iç sahada 1-0 kaybedilen Kütahyaspor randevusunda yedek kulübesinde yer almasına rağmen riske edilmedi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, bu 2 maçta defansın solunda ara transfer döneminde kadroya katılan Cumali'yi oynattı. Selim'in tamamen iyileştiği ve pazar günü Balıkesirspor deplasmanında görev yapabileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor