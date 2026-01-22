Karşıyaka'da Selim sevinci
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da, sakatlığını atlatarak iyileşen sol bek Selim Demirci'nin Balıkesirspor deplasmanında forma giymesi bekleniyor. Teknik ekip, genç oyuncunun dönüşüyle savunmadaki eksiklikleri gidermeyi umuyor.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 2 maçından 1 puan çıkararak zirve yarışında yara alan Karşıyaka'da sol bek Selim Demirci'nin iyileşmesi teknik ekibe teselli oldu. İlk yarının son haftasındaki Tire 2021 maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci devrenin ilk haftasında 0-0 biten Afyonspor deplasmanında kadroda yer almayan 19 yaşındaki savunma oyuncusu, iç sahada 1-0 kaybedilen Kütahyaspor randevusunda yedek kulübesinde yer almasına rağmen riske edilmedi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, bu 2 maçta defansın solunda ara transfer döneminde kadroya katılan Cumali'yi oynattı. Selim'in tamamen iyileştiği ve pazar günü Balıkesirspor deplasmanında görev yapabileceği bildirildi.