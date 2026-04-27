Karşıyaka Spor Kulübü'nde görev değişikliği

İZMİR temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde yıllardır Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki voleybol takımında genel menajerlik görevini üstlenen Halis Oğuz Özlütürk, kulüp müdürü olarak atandı. Yeşil-kırmızılı kulüpten görev değişikliğiyle ilgili, "Kulübümüzde uzun yıllardır voleybol şube genel menajeri olarak görev yapan Halis Oğuz Özlütürk'ün, yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda görev değişikliği gerçekleştirilerek kulüp müdürü olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Halis Oğuz Özlütürk'e yeni görevinde başarılar diler, bu görev değişikliğinin kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ederiz" açıklaması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı