Karşıyaka'da Libero İlarya Zararsız ile Ayrılık

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi takımlarından Karşıyaka'da libero İlarya Zararsız ile yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel anılar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun" ifadelerine yer verildi.

Karşıyaka daha önce Kübalı voleybolcuları Herrera Blanco ve Kenia Carcaces ile vedalaşmıştı.