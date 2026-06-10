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Karşıyaka'da kritik kongre günü

Karşıyaka'da kritik kongre günü
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İzmir'in 114 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka, yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday bulunamazsa kayyum atanacak. Biriken kamu borçları nedeniyle kulübün tasfiye riski bulunuyor.

İZMİR'in 114 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka yarın çok kritik kongrede sandık başına gidecek. Nisan ayında aday bulunamadığı için ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde saat 18.00'de yapılacak. Mali kongreyi geçen hafta yapan Karşıyaka, tek gündem maddesinin seçim olduğu genel kurulda yine aday bulamazsa yönetime kayyum atanacak. Yeşil-kırmızılıların aday çıksa da çıkmasa da yeniden kongre kararı alma imkanı da kalmadı. Biriken kamu borçlarını ödeyemeyen, kamu borcu yapılandırması da bozulan kulübün yönetime kayyum atanırsa gelecekte tasfiyesine kadar gidecek yolun açılma tehlikesi var.

ERGÜLLÜ OLMADI, CİCİBAŞ, TUSDER VE ZEREN ARAYIŞTA

Kongreye saatler kala divan kuruluna resmi adaylık başvurusu yapan ismin çıkmadığı yeşil-kırmızılılarda son dakikada 3 liste birden verilme ihtimali bulunuyor. Taraftarlar ve eski yöneticiler içinden bir grup eski başkan İlker Ergüllü'yü ikna çabasından sonuç alamadı. Bu grup eski basketbol altyapı yöneticilerinden Yiğit Tusder'i aday olarak göstermeyi değerlendiriyor. Son ana kadar sponsorluk görüşmelerinden sonuç bekleyen başkan Aygün Cicibaş ise olumlu yanıt alırsa başkanlığa yeniden aday olacak. Cicibaş adaylık kararı alırsa tek listenin çıkması bekleniyor. Daha önce belediye başkanlığı, milletvekilliğine de aday olup seçilemeyen Cem Zeren, kulüp başkanlığına aday olmaya çalışıyor. Kongrede başkanın seçilip yönetim seçiminin ertelenmesi de ihtimaller arasında.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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