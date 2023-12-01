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Karşıyaka'da genç oyuncu Mustafa Durgun şansını iyi kullandı

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Karşıyaka'da altyapıdan yetişen genç oyuncu Mustafa Durgun, uzun süre bekledikten sonra şansını iyi değerlendirerek takıma katkı sağladı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 2 galibiyetle şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Karşıyaka'da yıldızlar topluluğu kadroda aylarca şans bekleyen takımın altyapı patentli isimlerinden Mustafa Durgun, sabrederek kazandı. Kulüpte 2020'den beri A takımda forma giyerek geçen sezon 11 maçta 2 gol atan 20 yaşındaki ofansif orta saha, bu sezon ilk hafta Eynesil Belediyespor deplasmanının uzatma anlarında sahaya girdikten sonra 7 hafta yedek kulübesinde bekleyip hiç süre alamadı.

Mustafa Durgun, takım 3 hafta galibiyete hasret kaldıktan sonra Recep Umut'un teknik sorumluluğa gelmesiyle ilk 11'de genç rotasyonunda bulduğu şansı iyi kullandı. Bilal'in sakatlanması sonrası 22 yaş altı futbolcu olarak Ferdi'yle birlikte son 2 maçta 11'de oynayan Mustafa, alınan 2 galibiyete katkı yaptı. Karşıyaka'da Bilal'in sakatlığı geçerken, Recep Umut'un pazar günü Bulvarspor önünde Ferdi'nin yanı sıra 11'de hangi isme şans vereceği belirsiz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mustafa Durgun Karşıyaka Umut Futbol Spor Haberler

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