Karşıyaka'da Faruk Beşok Dönemi Başlıyor

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenörlük görevine Faruk Beşok'un getirileceği öğrenildi. Samet Geyik ve Egemen Güven'le anlaşarak transferde atağa kalkan yeşil-kırmızılı kulübün çalıştırıcısının Faruk Beşok olacağı bildirildi. Henüz sponsorluk anlaşması sağlamayan Karşıyaka'da Beşok'un yardımcılığını ise Sırp çalıştırıcı Djordje Sijan'ın yapacağı ifade edildi. Son olarak geçen sezon alt ligde Trabzonspor'la şampiyonluk yaşayan 52 yaşındaki Faruk Beşok'un imzasının an meselesi olduğu kaydedildi. Beşok, basketbolcu olduğu dönemde Karşıyaka formasını terletmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor