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Karşıyaka, cezalı olduğu için taraftarsız evinde Glint Çayırova'yı 95-79 yendi

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Karşıyaka, cezalı olduğu için taraftarsız evinde Glint Çayırova'yı 95-79 yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, cezası nedeniyle taraftarsız evinde Glint Çayırova Belediyesi'ni 95-79 yendi. Evinde 2'de 2 yapan Karşıyaka, 4 hafta sonunda ikinci galibiyetini alırken Çayırova ise 4'te 0 çekti.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Murat Ciner

KARŞIYAKA: Weber 15, El-Amin 17, Kelly 8, Yavuz Gültekin 17, Enoch 18, Muhaymin Mustafa 8, Starks 5, Hakan Sayılı 2, Munson 1, Quattara 2, Yalın Yıldız 2, Egemen Yapıcı

GLINT ÇAYIROVA BELEDİYESİ: Crawford 18, White 18, Erdi Gülaslan, Sulaimon 16, Simmons 6, Brooks 3, Enes Berkay Taşkıran 13, Ömer Utku Al, Sokolowski 3, Gallinat 2

1'İNCİ PERİYOT: 24-22

İLK YARI: 48-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-62

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka evinde geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun oynadığı maçta Glint Çayırova Belediyesi'ni mağlup etti: 95-79. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 24-22, ilk yarısı 48-41, üçüncü periyodu 71-62 sonuçlandı. Son bölümde konuk ekip 17'ye çıkan farkı 20'ye 7'lik seriyle 4'e indirse de Karşıyaka, Weber, Kelly, Enoch'un basketleriyle farkı tekrar çift hanelere çıkarıp evinden galibiyetle ayrıldı. Tribün cezalı olmasına rağmen evinde 2'de 2 yapan Kaf-Kaf 4 hafta sonunda ikinci galibiyetini aldı. Yeşil-kırmızılı ekip geçen sezondan beri evinde oynadığı art arda altıncı maçı da kazandı. Karşıyaka'nın hafta içinde kadrosuna kattığı yeni transfer Quattara ilk maçında kısa süre alıp 2 sayıyla oynadı. Kadrosunda Sokolowski, Gallinat, Erdi Gülaslan gibi Karşıyaka'nın eski oyuncularını bulunduran ligin yeni ekiplerinden Çayırova ise 4'te 0 çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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