Karşıyaka Basketbol, ligde kalmayı başardı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Karşıyaka, evinde Bursaspor'u 84-82 mağlup etti ve bu sonuçla ligde kalmayı başardı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı

Karşıyaka Basketbol: Stefan Moody 16, Charles Manning 24, Samet Geyik 1, Michal Sokolowski 11, Christian Bishop 8, Cameron Young 20, Justin Alston 2, Mert Celep 2, Serkan Menteşe, Nemanja Gordic, Eylem Eminoğlu, Ege Özçelik

Başantrenör: Ahmet Kandemir

Bursaspor: Michael Smith 16, Landry Nnoko 4, Yavuz Gültekin 10, Vincent Earl King 4, Artur Konontsuk 3, Marcus Georges-Hunt 26, Brandon Childress 14, Yesukan Onar, Javin DeLaurier 5

Başantrenör: Roger Grimau Gragera

1. Periyot: 16-14

Devre: 31-48

3. Periyot: 62-66 - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı