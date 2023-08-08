Karşıyaka Bostanlı Basketbol Sahası Smaç Gösterisine Ev Sahipliği Yaptı

Karşıyaka Bostanlı basketbol sahası, 5 binin üzerinde seyircinin katılımıyla Brotherhood Squad'ın (BHS) smaç gösterisine ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyesi'nin destekleriyle, Sneaks Up ana sponsorluğunda smaç gösterisi düzenlendi. Şampiyon Med Brodie oldu. Rap müzik şarkıcıları da sahne aldı.

Karşıyaka Bostanlı basketbol sahası, 5 binin üzerinde seyircinin katılımıyla Brotherhood Squad'ın (BHS) smaç gösterisine ev sahipliği yaptı.

İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyesi'nin destekleriyle, Sneaks Up ana sponsorluğunda smaç gösterisi düzenlendi. YouTube yayıncısı Alper Biçen ve BHS ekibi öncülüğünde hayata geçirilen etkinlik, Amerikalı sporcu Slim ile 2 kez FIBA Dunk Contest Şampiyonu olan Ukraynalı sporcu Dmytro Kryvenko'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

ŞAMPİYON MED BRODİE OLDU

Sekiz yarışmacının mücadele ettiği smaç yarışmasının finalinde, BHS ekibinden Med Brodie ve Ukraynalı sporcu Dmytro Kryvenko kozlarını paylaştı. Smaçlarıyla jüri ve seyircilerden tam not alarak şampiyonluk kupasını kaldıran isim ise Med Brodie oldu. Etkinliği 5 binden fazla basketbolsever takip etti.

RAP MÜZİK ŞARKICILARI SAHNE ALDI

Smaç gösterisinin öncesinde rap müzik şarkıcıları Anıl Piyancı, Khontkar, Kozmos ve Kamufle sahne aldı. Ayrıca sanatçılar ve sporcular arasında karma bir maç da gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında Sneaks Up tarafından İzmirli grafiti grubu Color Addicts (Pans, Shero, Plex) ile ortaklaşa çalışarak basketbol sahasının zeminine etkinlik anısına özel bir boyama yapıldı.