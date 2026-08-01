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Karşıyaka Basketbol, Yavuz Gültekin’i kadrosuna kattı

Karşıyaka Basketbol, Yavuz Gültekin’i kadrosuna kattı
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol, 26 yaşındaki kısa forvet Yavuz Gültekin’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol, 26 yaşındaki kısa forvet Yavuz Gültekin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeşil-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yavuz Gültekin Karşıyaka'mızda. Kariyerinde Texas A&M Aggies ve San Diego Toreros, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom takımlarında forma giyen, geçtiğimiz sezonu ise Bursaspor Basketbol'da tamamlayan Yavuz Gültekin, 2026-27 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Yavuz'a yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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