Karşıyaka Basketbol Takımı 6. Yenilgisini Aldı
Basketbol Süper Ligi'nde kötü gidişine engel olamayan Karşıyaka, yeni hocası Candost Volkan yönetimindeki ilk maçında Manisa Basket'e 80-69 mağlup oldu. Başkan Aygün Cicibaş, kötü gidişatla ilgili eleştirileri yanıtlayarak takıma gerekli destekleri vereceklerini belirtti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde kötü gidişe bir türlü engel olamayan ligin en eski ekiplerinden Karşıyaka üst üste 6'ncı yenilgisini yeni çalıştırıcısı Candost Volkan yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde en önemli rakiplerinden Manisa Basket'e 80-69 mağlup olarak aldı. Ligde 8 maçta 1 galibiyet, 7 yenilgiyle düşme hattından çıkamayan Kaf-Kaf'ta eleştirilerin dozu artarken, Başkan Aygün Cicibaş ise sert çıktı. Geçen sezon takımın sponsor kriziyle dağılıp yalnız yerli oyuncuların kaldığı dönemde bile maçlarda kolay teslim olmayan Karşıyaka'da sezon başından beri toplam 9 yabancı transferiyle kurulan kadro taraftarı kızdırdı. Yeşil-kırmızılılar sosyal medyada yabancı transferleri, Serkan Menteşe, Murat Meriç Kuntker gibi fayda sağlamayan yerli takviyeler, antrenörlüğe Faruk Beşok'un getirilmesi gibi tercihlerle genel menajer Nihat Mala ve Başkan Aygün Cicibaş'ı eleştirdi.

Geçen hafta içinde Faruk Beşok'la yolları ayırıp Candost Volkan'ı göreve getirirken, Miko Moore'u 200 bin Dolar bonservisle satıp, Sokolowski'yi alan Karşıyaka'da Başkan Aygün Cicibaş ise kötü gidişe gerekli takviyelerle son vereceklerini söyledi. "Bu takımı biz kurduk; hem de sponsorsuz ödenecek bir bütçeyle" diyen Cicibaş, "Sadece parkeye çıkabilmek için FIBA'ya 1 milyon 846 bin Dolar ödeme yaptık. Bu borcu biz yapmadık ama biz ödüyoruz. Hem geçmiş borçları kapatıp hem de yeni bir takım oluşturmak kolay değil. 'Yaşar Grubu versin, biz yönetelim' demedik; yapmak isteyene kapımız da her zaman açık. Eksiklerimizin farkındayız. Önümüzde 22 maç daha var ve gerekli takviyeleri yaparak Karşıyaka basketbolunu yeniden mücadeleci, direnen bir kimliğe kavuşturacağız. Başantrenörümüz Candost Volkan ve Genel Menajerimiz Nihat Mala'ya güvenimiz tam. Bu yapıyı biz kurduk, yine biz düzelteceğiz" açıklamasını yaptı. Candost Volkan ise çok çalışarak sadece teknik anlamda değil mental anlamda da güçleneceklerini söyledi.

