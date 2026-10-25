Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi 5. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 72-97 mağlup oldu

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi 5. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 72-97 mağlup olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 72-97 mağlup oldu. Fenerbahçe, Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleden 97-72 galip ayrıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Karşıyaka, evinde Fenerbahçe'ye 72-97 mağlup oldu.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon
Karşıyaka Basketbol: Muhaymin Mustafa 2, Briante Weber 8, Markel Starks, Ishmael El-Amin 22, Rashard Kelly 5, Hakan Sayılı 4, Kendall Munson 2, Yavuz Gültekin 12, Steven Enoch 13, Yakuba Ouattara 4
Başantrenör: Nenad Markovic
Fenerbahçe: Sertaç Şanlı 8, Trent Forrest 10, Braxton Key 7, Shavon Shields 10, Ignas Sargiunas 22, Shane Larkin, Marcus Bingham Jr. 3, Talen Horton-Tucker 14, Melih Mahmutoğlu 3, Onuralp Bitim 8, Chris Silva 4
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 16-25 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 36-49 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 50-74 (Fenerbahçe lehine)