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Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi 5. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 72-97 mağlup oldu

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Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi 5. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 72-97 mağlup oldu
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Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 72-97 mağlup oldu. Fenerbahçe, Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleden 97-72 galip ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Karşıyaka, evinde Fenerbahçe'ye 72-97 mağlup oldu.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon

Karşıyaka Basketbol: Muhaymin Mustafa 2, Briante Weber 8, Markel Starks, Ishmael El-Amin 22, Rashard Kelly 5, Hakan Sayılı 4, Kendall Munson 2, Yavuz Gültekin 12, Steven Enoch 13, Yakuba Ouattara 4

Başantrenör: Nenad Markovic

Fenerbahçe: Sertaç Şanlı 8, Trent Forrest 10, Braxton Key 7, Shavon Shields 10, Ignas Sargiunas 22, Shane Larkin, Marcus Bingham Jr. 3, Talen Horton-Tucker 14, Melih Mahmutoğlu 3, Onuralp Bitim 8, Chris Silva 4

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 16-25 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 36-49 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 50-74 (Fenerbahçe lehine)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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