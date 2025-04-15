Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Bu konuşma Özgür Özel'e epey pahalıya patladı
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 38 vekili olan parti baraj altında

Karşıyaka Basketbol, Ahmet Çakı ile Yükselişe Geçti

Karşıyaka Basketbol, Ahmet Çakı ile Yükselişe Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Çakı'nın başantrenör olmasıyla 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Karşıyaka Basketbol, puan tablosunda 10. sıraya yükseldi. Takım, transfer yasağını kaldırarak kadrosunu güçlendirdi.

Karşıyaka Basketbol ile şu ana kadar 3 maça çıkan Başantrenör Ahmet Çakı, yeşil-kırmızlı ekiple 2 galibiyet 1 mağlubiyet alarak önemli bir işe imza attı.

Basketbol Süper Ligi'nde sezon başında iddialı bir kadro kuran fakat daha sonra yaşanan ekonomik problemlerden dolayı kadrosu ve teknik heyeti dağılan Karşıyaka, üst üste 11 maç kaybederek küme hattına doğru yaklaştı. Durum böyle olunca yeşil-kırmızılılar, ilk olarak giden oyuncuların yerine transfer yasağını kaldırıp toplam 4 yabancı oyuncu kadrosuna kattı. Daha sonra Başantrenörlük görevine de 50 yaşındaki çalıştırıcı Ahmet Çakı'yı getiren İzmir ekibi, yeni menajeriyle ilk maçında Bursaspor'u Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda 82-78 mağlup etti. Böylece aylar sonra kazanarak rahat bir nefes alan Karşıyaka, deplasmanda ise Darüşşafaka'ya 84-75 kaybetti. Yeşil-kırmızılı ekip son olarak da iç sahada Aliağa Petkimspor'la karşı karşıya geldi ve uzatmalara giden maçta rakibini 93-90 mağlup etti. Puan tablosunda 10. sıraya kadar yükselen İzmir ekibi, Ahmet Çakı yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyete imza atarak yükselişe geçti. - İZMİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.