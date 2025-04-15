Karşıyaka Basketbol, Ahmet Çakı ile Yükselişe Geçti

Karşıyaka Basketbol ile şu ana kadar 3 maça çıkan Başantrenör Ahmet Çakı, yeşil-kırmızlı ekiple 2 galibiyet 1 mağlubiyet alarak önemli bir işe imza attı.

Basketbol Süper Ligi'nde sezon başında iddialı bir kadro kuran fakat daha sonra yaşanan ekonomik problemlerden dolayı kadrosu ve teknik heyeti dağılan Karşıyaka, üst üste 11 maç kaybederek küme hattına doğru yaklaştı. Durum böyle olunca yeşil-kırmızılılar, ilk olarak giden oyuncuların yerine transfer yasağını kaldırıp toplam 4 yabancı oyuncu kadrosuna kattı. Daha sonra Başantrenörlük görevine de 50 yaşındaki çalıştırıcı Ahmet Çakı'yı getiren İzmir ekibi, yeni menajeriyle ilk maçında Bursaspor'u Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda 82-78 mağlup etti. Böylece aylar sonra kazanarak rahat bir nefes alan Karşıyaka, deplasmanda ise Darüşşafaka'ya 84-75 kaybetti. Yeşil-kırmızılı ekip son olarak da iç sahada Aliağa Petkimspor'la karşı karşıya geldi ve uzatmalara giden maçta rakibini 93-90 mağlup etti. Puan tablosunda 10. sıraya kadar yükselen İzmir ekibi, Ahmet Çakı yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyete imza atarak yükselişe geçti. - İZMİR