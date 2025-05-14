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Karşıyaka Başantrenörü Çakı: 'İstediğimiz Başlangıcı Yapamadık'

Karşıyaka Başantrenörü Çakı: 'İstediğimiz Başlangıcı Yapamadık'
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Karşıyaka'nın başantrenörü Ahmet Çakı, Anadolu Efes karşılaşmasına iyi başlayamadıklarını belirtti. Zorlu bir sezon geçirdiklerini ve sakatlıkların takımı zorladığını ifade eden Çakı, genç oyuncuların katkısıyla ikinci yarıda önemli bir reaksiyon gösterdiklerini söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında Anadolu Efes'e sahasında 95-77 mağlup olan Karşıyaka'nın başantrenörü Ahmet Çakı, Anadolu Efes karşılaşmasına istedikleri başlangıcı yapamadıklarını bildirdi.

Çakı, maçın ardından yaptığı açıklamada, hafta sonunda hedef maçlarından birini kazanarak ligde kalma hedeflerini gerçekleştirdiklerini, bu nedenle takım içerisinde mental anlamda bir rahatlama ve doygunluk oluştuğunu belirtti.

Zorlu bir sezon geçirdiklerini aktaran Çakı, şunları kaydetti:

"Anadolu Efes karşılaşmasına istediğimiz başlangıcı yapamadık. Sezon boyunca yaşadığımız sakatlıklar bizi oldukça zorladı. Son olarak Gallinat'tan sonra Ergi'yi de kullanamamak elimizi iyice daralttı. Ancak ikinci yarıda genç oyuncularımız Eylem, Yalın ve süre vermek istediğim fakat pozisyon çakışması nedeniyle çok fazla şans bulamayan Mehmet Efe'nin katkılarıyla, aynı zamanda taraftarımızın da desteğiyle önemli bir reaksiyon gösterdik. Maçın ikinci yarısını skor olarak kazanmamız bu anlamda değerli bir göstergeydi."

Anadolu Efes'i mağlup ederek sezonu kendi evlerinde galibiyetle tamamlamak istediklerini ancak başaramadıklarını aktaran Çakı, sezon boyunca fedakarlık gösteren tüm oyuncu, teknik ekip ve taraftarlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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