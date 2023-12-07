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Karşıyaka Altyapısından Milli Takıma Oyuncu Gönderdi

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Karşıyaka'nın U15 takımında forma giyen Metehan Yavaş, U15 Milli Takım'a davet edildi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, altyapısında başlattığı yeni yapılanma hamlesiyle uzun süre sonra milli takımlara oyuncu göndermenin gururunu yaşadı. Yeşil-kırmızılıların U15 takımında forma giyen 14 yaşındaki defans oyuncusu Metehan Yavaş, U15 Milli Takım'a davet edildi. U15 Milli Takımı, 14-22 Aralık tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapacak. Karşıyaka'nın Elit Akademi Ligi U15 takımında oynayan Metehan, küçük yaşında 1.79'a ulaşan boyu ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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