Alanya 1221 : 3-1

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında uzak kalan Karşıyaka, Alanya 1221'i evinde 3-1 yenerek kötü gidişatını durdurdu. Maça hızlı başlayan Karşıyaka 9'uncu dakikada Adem'in golüyle 1-0 öne geçti. Kaf-Kaf 18'inci dakikada Ömer Faruk'la skoru 2-0 yaptı. 20'inci dakikada Alpay Karşıyaka'nın üçüncü golünü kaydetti. İlk devreyi 3-0 galip tamamlayan Karşıyaka 64'üncü dakikada kalesinde golü gördü. Alanya 1221 takımı Mahmut Celal ile farkı ikiye indirse de kazanan Karşıyaka oldu. Karşıyaka bu sonuçla puanını 40 yaparken, Alanya ekibi ise 21 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor