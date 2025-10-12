Kars 36 Spor, Şırnak Petrol Spor'u 4-1 Mağlup Etti

Kars 35 Spor, kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Şırnak Petrol Spor'u 4-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 1. Grup'ta 2025-2026 sezonun ilk karşılaşmasında Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde Şırnak Petrol Spor'u konuk etti. Karşılaşma Şırnak Petrol Spor'un vuruşuyla başladı. Yeşil beyazlı ekip, ilk yarıda rakibine üstünlük sağlayan taraf oldu. Karşılaşmanın ilk devresi Kars 36 Spor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci devresi Şırnak Petrol Spor'un vuruşuyla başladı. Karşılaşmanın ikinci devresinin başında Kars 36 Spor attığı golle durumu 4-0 yaptı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında konuk ekip attığı golle durumu 4-1 yaptı. Karşılaşma da başka gol olmayınca yeşil beyazlı ekip ilk karşılaşmada 3 puanı alan taraf oldu. - KARS