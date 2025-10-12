Haberler

Kars 36 Spor, Şırnak Petrol Spor'u 4-1 Mağlup Etti

Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta Kars 36 Spor, kendi sahasında konuk ettiği Şırnak Petrol Spor'u 4-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. İlk yarıda 3 gol atan yeşil beyazlı ekip, ikinci yarıda bir gol daha atarak farkı artırdı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 1. Grup'ta 2025-2026 sezonun ilk karşılaşmasında Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde Şırnak Petrol Spor'u konuk etti. Karşılaşma Şırnak Petrol Spor'un vuruşuyla başladı. Yeşil beyazlı ekip, ilk yarıda rakibine üstünlük sağlayan taraf oldu. Karşılaşmanın ilk devresi Kars 36 Spor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci devresi Şırnak Petrol Spor'un vuruşuyla başladı. Karşılaşmanın ikinci devresinin başında Kars 36 Spor attığı golle durumu 4-0 yaptı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında konuk ekip attığı golle durumu 4-1 yaptı. Karşılaşma da başka gol olmayınca yeşil beyazlı ekip ilk karşılaşmada 3 puanı alan taraf oldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
