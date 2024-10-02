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Kars 36 Spor, 14 Yıl Aradan Sonra Kendi Sahasında İlk Maçına Çıkacak

Kars 36 Spor, 14 Yıl Aradan Sonra Kendi Sahasında İlk Maçına Çıkacak
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Kars 36 Spor, 1926 Bulancak Spor ile oynayacağı Bölgesel Amatör Lig karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İskender Eroğlu yönetimindeki yeşil beyazlı ekip, yeni stadyumlarında taraftarlarına galibiyet hedefliyor.

Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde ağırlayacağı 1926 Bulancak Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil beyazlı ekip, yıkılarak yerine yenisi yapılan Şehir Stadyumunda 14 yıl aranın ardından BAL Ligi'nin ilk karşılaşmasında Şehir Stadyumunda taraftarlarıyla kucaklaşacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2 grup takımlarından Kars 36 Spor Teknik Direktör İskender Eroğlu nezaretinde 1926 Bulancak Spor karşılaşması hazırlıklarını Halitpaşa Semt Sahası'nda sürdürüyor. Genç bir kadroyla rakiplerinin karşısına çıkacak olan yeşil beyazlı ekip ilk karşılaşmadan galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Yapılan çift kale maçta futbolcuların hırslı olmaları dikkat çekerken, yeşil beyazlı ekip 14 yıl atanın ardından ilk resmi karşılaşmasını da kendi sahasında oynamış olacak.

Kulüp Başkanı Ali Uçum, Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaya tüm taraftarları davet etti.

Uçum, "Kendi sahamızda zorlu bir ekiler karşılaşacağız. Bu karşılaşmada taraftarlarımızın gücüne de ihtiyacımız var. İlk karşılaşmadan galip ayrılmak istiyoruz" dedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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