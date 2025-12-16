Karpuzlu'da Yıldız Erkekler Voleybol Müsabakaları tamamlandı

Okul Sporları faaliyet programı kapsamında Karpuzlu'da düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol Müsabakaları, 3 okuldan 42 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler Voleybol Müsabakaları Karpuzlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen müsabakalara 3 okuldan toplam 42 sporcu katılım sağladı. Turnuvada Karpuzlu Şehit Sait Akor Ortaokulu, Karpuzlu İmam Hatip Ortaokulu ve Kuşadası Bahçeşehir Okulları mücadele etti. Müsabakaların ardından ödül töreni Karpuzlu Spor Salonu'nda düzenlendi. Törene Karpuzlu Kaymakamı Mustafa Bayram ile Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Ağırol katıldı. Sporculara madalya ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada organizasyonda yer alan tüm sporculara, antrenörlere ve emeği geçenlere teşekkür ederek, okul sporlarının gelişimine katkı sunan etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - AYDIN