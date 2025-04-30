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Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Kenan Yıldız'a bir şok daha

Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Kenan Yıldız'a bir şok daha
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Juventus'un Monza ile oynadığı maçta kırmızı kart gören milli futbolcu Kenan Yıldız, iki maç men cezası aldı. Yıldız, cezası nedeniyle Juventus'un Bologna ve Lazio ile oynayacağı maçları kaçıracak.

Juventus'un sahasında Monza'yı 2-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, rakibine dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kartı gördü.

İKİ MAÇ CEZA ALDI

Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören milli yıldız, kırmızı kartının ardından iki maç men cezası aldı. Kenan Yıldız, cezası nedeniyle Juventus'un Bologna ve Lazio ile oynayacağı maçları kaçıracak.

13 GOLE KATKI SAĞLADI

Juventus'ta bu sezon 46 maçta süre bulan 19 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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