Kariyerinde bir ilki yaşadı! Jesus'un göz kamaştıran başarısı Fenerbahçe'de son buldu

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya elenmesiyle birlikte sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus kariyerinde bir ilk yaşadı. Portekizli teknik adam, Avrupa maçlarında ilk kez son 16 turunu geçemedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanşında sahasında Sevilla'yı ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, ilk maçın skoru nedeniyle Avrupa'ya veda etti.

JESUS BİR İLK YAŞADI

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile çeyrek finale kalamayarak büyüleyen istatistiğine son verdi.

FENERBAHÇE'DE BİR İLKİ YAŞADI

Jorge Jesus, Avrupa karnesiyle adeta göz kamaştırıyordu. Portekizli teknik direktörün daha önce çalıştırdığı takımlar Avrupa Ligi son 16 turunda elenmemişti.

AVRUPA DEVLERİNİ DEVİRMİŞTİ

Opta verilerine göre daha önce Avrupa Ligi son 16 turunda Jorge Jesus'un çalıştırdığı takıma rakip olan Marsilya, PSG, Bordeaux, Tottenham ve Victoria Plzen elendi.