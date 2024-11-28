Karius'tan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı

Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Loris Karius, kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alman eldiven, siyah-beyazlılarda forma giydiği dönemle ilgili de çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDEN SONRA TOPARLAMAK ZOR OLDU

Liverpool ile Real Madrid arasında 2018 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatanın ardından kariyeri düşüşe geçen Karius (O dönem Liverpool kalesini koruyordu), bu konuyla ilgili, "Son yıllarda ne yaparsam yapayım, o geceyi silmek için asla yeterince iyi olmadı. Real Madrid'e karşı kaybettiğimiz Şampiyonlar Ligi finalinden sonra toparlanmak zor oldu. O geceyi unutmak çok zordu. Diğer kulüplerde bile bunun benim için dezavantaj olduğunu hissettiğim zamanlar oldu." dedi.

BEŞİKTAŞ İTİRAFI: KULÜBE DAVA AÇMIŞ

Liverpool'daki o hatasının ardından aynı yıl Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Karius, Türkiye kariyeriyle ilgili, "Liverpool'dan ayrıldım ve beni gerçekten çalkantılı bir dönem olan Türkiye'ye götürdü. Zaten kırılgan olduğum bir dönemde pek çok şey oluyordu. Çok fazla kaos vardı. Beş ya da altı ay boyunca maaş alamadım ve kulübe dava açmak zorunda kaldım. Bu sevdiğiniz ya da yapmak istediğiniz bir şey değil ama gerçekten başka bir seçeneğim yoktu" ifadelerini kullandı.

KARIUS'UN KARİYERİ

2018 yazında Liverpool'dan Beşiktaş'a 2 sezonluğuna kiralanan Loris Karius, 67 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 95 gol 31 yaşındaki eldiven, 14 müsabakada ise gole izin vermedi. Mart 2020'de siyah-beyazlılardan ayrılarak İngiliz devine geri dönen Karius, daha sonra Union Berlin ve Newcastle United gibi takımlarda oynadı. Alman file bekçisi Temmuz ayından bu yana kulüpsüz durumda bulunuyor.