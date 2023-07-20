Üye Girişi
Haberler

Karar verildi! Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığına 1 yıl daha devam edecek

Spor Haberleri

Kulüpler Birliği'nin bugünkü toplantısında, Ali Koç'un 1 yıl daha başkanlık görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

Kulüpler Birliği toplantısında, başkanların ortak kararıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

ORTAK KARAR ÇIKTI

Kulüpler Birliği toplantısında başkanların ortak kararıyla Ali Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanlığına devam edecek.

"1 SENE DAHA DEVAM EDECEĞİM"

Konuyla ilgili açıklma yapan Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "Kulüpler Birliği'nin teveccühü olarak görevime bir sene daha devam edeceğim" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Ali Koç Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

OğuZHaN D:

1 sene daha şampiyonluk iptal

Cevap Yaz01Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title