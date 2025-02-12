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Karaman FK ve Erbaaspor 0-0 Berabere Kaldı

Karaman FK ve Erbaaspor 0-0 Berabere Kaldı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında Erbaaspor ile oynadığı maçta golsüz eşitlikle ayrıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Erbaaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Mehmet Terece, Adnan Akbulut, Eren Özçelik

Karaman FK: Atalay Gökçe, Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz, İlke Tankul (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 75), Yunus Teke (Cihat Aktaş dk. 85), Hüseyin Mert Uyanıker (Abdulkadir Sönmez dk. 75), Sabrican Vural, Anıl Gözütok (Resul Türkkalesi dk. 61), Ömer Faruk Yılmaz, Özkan Taştemur, Metehan Mustafa Mollaoğlu,

Erbaaspor: Oğuzhan Dertli, Oğuz Han Aynaoğlu, Berk Akgönül (Enes Şanlı dk. 90+3), Gökhan Payal, Cemal Şener, Mehmet Sıddık İstemi, Mustafa Şengül, Onurcan Güler (Mahmut Sarıhasan dk. 53), Oğulcan Enes Demiroğlu, Oktay Balcı (Alperen Akar dk. 90+3), Bahadır Yıldırım

Sarı kartlar: Sabrican Vural, Özkan Taştemur (Karaman FK), Cemal Şener, Mehmet Sıddık İstemi, Berk Akgönül (Erbaaspor) - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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