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Karaman FK, Vanspor'a 2-0 Yenildi

Karaman FK, Vanspor'a 2-0 Yenildi
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında Karaman Futbol Kulübü, sahasında Vanspor Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu. Maçı ünlü teknik direktör Yılmaz Vural protokol tribününden izledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Vanspor Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karaman FK, Vanspor FK'yı konuk ederken rakibine 2-0 kaybetti. Karşılaşmayı adı Vanspor Futbol Kulübü teknik direktörlüğü için geçen ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'da protokol tribününden izledi.

Hakemler: Mikail Cihangir, Sezgin Altun, Şükrü Çavcı,

Karaman FK: Mertcan Dağlı, Azad Filiz, Polat Yaldır, İlke Tankul, Hüseyin Mert Uyanıker (Muhammet Berkay Tekke dk.82), Cihat Aktaş, Anıl Gözütok (Özdilek Yıldızhan dk. 82), Abdullah Sezgin (Eyüpcan Delibalta dk. 69), Ömer Faruk Yılmaz, Resul Türkkalesi (Sabrican Vural dk. 69), Mehmet Bağcı

Vanspor FK: Kurtuluş Yurt, Ahmet Eren, Harun Kavaklıdere (Hasan Bilal dk. 87), Batuhan Kör (Yusuf Abdioğlu dk. 87), Mert Örnek, Eyüp Akcan (Muhammed Ali Doğan dk. 79), Onur Özcan, Erdem Seçgin, Medeni Bingöl, Bekir Can Kara (Fuat Bavuk dk.75), Burak Kavlak

Goller: Burak Kavlak (dk.66), Hasan Bilal (dk. 89) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: İlke Tankul, Sabrican Vural, (Karaman FK), Onur Özcan, Medeni Bingöl, Fuat Bavuk (Vanspor FK) - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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