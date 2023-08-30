Sanki 30 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Arjantinli golcünün bu hareketi sevenlerinin takdirini kazandı.
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Icardi, saha içinde yaptıkları kadar saha dışında da yaptığı hareketlerle adından söz ettiriyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
ICARDI'DEN 30 AĞUSTOS PAYLAŞIMI
Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Yıldız golcü paylaşmına, "101. yıl dönümünde Zafer Bayramı kutlu olsun" notunu düştü.
İşte o paylaşım;