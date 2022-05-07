Karagümrük Göztepe maçının VAR'ı Kadir Sağlam - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karagümrük Göztepe maçının VAR'ı Kadir Sağlam

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Karagümrük Göztepe maçının VAR'ı Kadir Sağlam

Fatih Karagümrük'ün bugün sahasında oynayacağı Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Kadir Sağlam oldu.

Fatih Karagümrük'ün bugün sahasında oynayacağı Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Kadir Sağlam oldu.

Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Selahattin Altay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Bu karşılaşmada VAR koltuğunda Kadir Sağlam oturacak. Sağlam'a AVAR olarak Koray Gençerler ve Mustafa İlker Coşkun eşlik edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Fatih Karagümrük, Kadir Sağlam, Göztepe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title