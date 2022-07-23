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Karadeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Giresun Yarışı başladı

AA - Gültekin Yetgin - Spor
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Karadeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Giresun Yarışı başladı

Giresun'un 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası'nda 2022 Karadeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Giresun Yarışı'nın Çağman etabı yapıldı.

Giresun'un 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası'nda 2022 Karadeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Giresun Yarışı'nın Çağman etabı yapıldı.

Giresun Off-Road Kulübü Jeep ve Doğa Sporları Derneği ( GİROFF) ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu iş birliğinde Dereli ilçesinin Kulakkaya Yaylası'nda organize edilen yarışta 21 pilot yer aldı.

Pilotlar, araçlarıyla 7,8 kilometrelik Çağman etabında orman içerisindeki parkurda yarıştı.

GİROFF Başkanı Sinan Çelebi, AA muhabirine, 6 ilden gelen yarışmacıların güzel bir parkura sahip orman etabında yarıştığını söyledi.

Orman etabının sürate ve direksiyon kabiliyetine dayalı bir yarış olduğunu dile getiren Çelebi, yarın ise dayanıklılığa dayalı seyirci etabını gerçekleştireceklerini kaydetti.

Çelebi, iyi bir yarış olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bölgemizde malum pandemi sebebiyle de bu tarz birçok etkinlik iptal oldu. Birkaç yıldan beri bu konuyla alakalı bir faaliyet olmadı. Biz dernek olarak bu organizasyona talip olduk, ilimizin ve Giresun'un incisi Kulakkaya Yaylası'nın tanıtımı için böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Kulakkaya Yaylası'nın coğrafyası bu spora çok uygun, herhangi bir doğa tahribatı yapmadan, bu hassasiyetle yarışı sonlandıracağız."

Orman etabının pilotların keyif alabileceği, fazla tehlikenin olmadığı bir ralli etabı olduğunu belirten Çelebi, Türkiye'de bu şekilde az sayıda parkur bulunduğunu dile getirdi.

Yarış, yarın Kulakkaya etabıyla sona erecek.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

Karadeniz Giresun Çelebi Jeep Spor Haberler

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