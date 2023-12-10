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Karacabey Belediyespor, Nazilli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. haftasında Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Nazilli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Karacabey Belediyespor'un gollerini Ahmet Memiş, Burak Aydın ve Namık Barış Çelik attı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. haftasında Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Nazilli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Hakemler: Batuha Gültek, Muhammed Yıldız, Orhan Timurtaş

Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Fatih Tultak, Onur Öztonga, Abdullah Balikuv (Burak Karapınar dk. 20), Ahmet Memiş, Burak Aydın (Mehmet Bağlı dk. 70), Ata Kurtuluş (Yiğithan Şengin dk. 62), Ömer Faruk Yücel (Selimcan Temel dk. 70), Ali Aydemir (Namık Barış Çelik dk. 46), Alperen Özşahin, Ersel Aslıyüksek

Nazilli Belediyespor: Ömer Kavurkacı, Özkan Taştemur, Recep Efe Koçak, Furkan Apaydın, Süleyman Enes Karakaş (Anıl Taşdemir dk. 46), Yunus Emre Karakaya, Ali Karakaya (Ekrem Çalışanlar dk. 79), Barış Örücü (Hüseyin Cihan Avcu dk. 79), Ahmet Gökbayrak (Yakup Emre Bakkal dk. 69), Salih Kavrazlı, Serhat Aslan (Talha Erdoğan dk. 58)

Goller: Ahmet Memiş (dk. 11), Burak Aydın (dk. 55), Namık Barış Çelik (dk. 90) (Karacabey Belediyespor)

Sarı kartlar: Namık Barış Çelik (Karacabey Belediyespor), Furkan Apaydın, Özkan Taştemur, Yakup Emre Bakkal (Nazilli Belediyespor) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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