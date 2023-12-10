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Karacabey Belediyespor, Nazilli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

10 Aralık 2023 19:56 Son Güncelleme: 19:58 Abone Ol

TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. haftasında Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Nazilli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Karacabey Belediyespor'un gollerini Ahmet Memiş, Burak Aydın ve Namık Barış Çelik attı.