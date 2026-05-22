Genç boksörler milli takımı hedefliyor

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü boks branşındaki genç sporcular milli takıma girmeyi hedefliyor.

Okul Sporları Gençler B Boks Türkiye Şampiyonası'ndan dönen sporcular çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bayburt'ta 11-17 Mayıs tarihleri arasında Okul Sporları Gençler B Boks Türkiye Şampiyonası'nda 46 kilogramda Kübra Sepetci Türkiye ikincisi, 50 kilogramda Berra Su Değirmenciler Türkiye üçüncüsü, Zümranur Feyza Göktaş 80 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye üçüncülüğü elde eden ve Karabük Kıymet Mustafa Yazıcı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 15 yaşındaki Berra Su Değirmenciler iki yıl önce kardeşinin spora yazılması esnasında tesadüfen antrenörü ile tanışarak başladığını belirtti.

Elde ettiği başarının gurur verici olduğunu belirten Değirmenciler, "Orada Türkiye üçüncüsü oldum. Hem antrenörüm hem de kendimi gururlandırmak açısından çok mutlu oldum. Milli sporcu olma amacına da bir adım daha yaklaştığım için kendimle de gururlandım. İlk olarak milli sporcu olup daha sonrasında uluslararası şampiyonalarda ülkemin bayrağını dalgalandırma ve İstiklal Marşımızı okutma hedeflerim var" şeklinde konuştu.

Son şampiyonada çeyrek finalde şampiyona elenen Demir Çelik Anadolu Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Meva Ebrar Bulut boksa geçen yaz arkadaş tavsiyesiyle başladığını belirterek "Pes etmek yok. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Hedefim Amasya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda kürsüye çıkıp birinci olmak. İleride ailemi ve antrenörümü gururlandırmak istiyorum. Kendi çabalarımı da görmek istiyorum" dedi.

Hem okulu hem de sporu aynı anda yürütmenin zor olduğunu ifade eden Bulut, "Benim bir hedefim var; ileride milli sporcu olmak istiyorum. Arkadaşlarıma da bu şekilde söylüyorum. Arkadaşlarım ve ailem de beni destekliyor" diye konuştu.

Eski milli boksör, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ve Türkiye Boks Federasyonu U15 Milli Takım Antrenörü Eda Yenilmez iki sene önceden oluşan takımda 50'ye yakın sporcu olduğunu belirterek. "Geçen sene de takımımızda Türkiye üçüncüsü ve Türkiye ikincisi çıkardık. Bu sene de şampiyonadan daha yeni döndük. Bir Türkiye ikincimiz iki tane de Türkiye üçüncümüz oldu. İlimize döndük. Önümüzde müsabakalarımız var ve çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Kendisinin de eski bir milli boksör olduğunu yaşadığı sakatlığın ardından antrenörlüğe devam ettiğini öğrencilerin bildiğini ve onlarda rol model etkisi oluşturduğunu söyleyen Yenilmez, "Şu ana kadar verimli gidiyoruz. İlk katıldığımız turnuvada bunun verimini aldığınızı düşünüyorum. Takımımızın daha da iyi olacağına inancım tam. Her sene olduğu gibi bu sene de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yaz spor okullarına gelen sporcularımızdan oluşan sporcularımız. Tabii bizim de sporculuk hayatının olmasından kaynaklı çocuklar rol model olarak gördükleri için boksa daha çok katılım sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Antrenör Eda Yenilmez verdiği desteklerden ötürü Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve Spor Hizmetleri İl Müdürü İsmail Özcan başta olmak üzere emeğine geçenlere herkese teşekkürlerini iletti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı