- Karabük'te ANALİG Futbol Türkiye Birinciliği açılış seremonisi gerçekleşti

KARABÜK - Karabük'te Anadolu Yıldızlar Ligi Futbol Erkek-Kız Türkiye Birinciliği müsabakaları gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından başladı.

Karabük'ün ev sahipliğinde 19 il, 24 kulüp, 350 sporcu, hakem ve idarecinin katılım sağladığı 24 Ağustos tarihine kadar devam edecek ANALİG Futbol Türkiye Birinciliği müsabakaları Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük'e gelen spor ekiplerinden bir isteği olduğunu belirterek, "Altı gün boyunca Karabük'ün kültürünü, tarihini, doğasını tanıyacaksınız. Bizler sizi illerinize uğurlarken 350 kültür elçisi olarak uğurlamak istiyoruz" dedi.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ise bu turnuvada oynayacak oyuncuların Türkiye'nin en iyisi olmak için aşama kaydettiklerini vurgulayarak, "Bu gençlerimizin yurdun dört bir yanından kendi illerinde başarılı olarak artık Türkiye birinciliği için burada. Kendi yaş kategorilerinin en üst düzeydeki sporcular burada yer alıyor" şeklinde konuştu.

Açılış seremonisine Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, kurum müdürleri, teknik heyetler, hakemler ve sporcular katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından geçit töreni ve toplu fotoğraf çekiminin ardından Vali Mustafa Yavuz'un yaptığı başlama vuruşu ile maçlar başladı. Karşılaşmalar 24 Ağustos'a kadar devam edecek.