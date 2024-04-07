Karabük İdman Yurdu, Küçük Çekmece Sinopspor'a 3-0 mağlup oldu
TFF 3. Lig'in 27. haftasında Karabük İdman Yurdu, sahasında Küçük Çekmece Sinopspor'a 3-0 mağlup oldu.
Hakemler: Burak Kamalak, Yakup Erdoğan, Selami Dursun
Karabük İdman Yurdu: Ali Mert Tuncer, Berat Can Sebat (Ahmet Enes Karataş dk. 46), Berkay Yılmaz, Tolga Mert Aslan, Ahmet Devret, Seyit Ali Kahya (Serkan Sıkılmaz dk. 81), Talha Özcan (Mustafa Kayabaşı dk. 46), Samet Dağlı (Berkcan Cengiz dk. 65), Ufuk Birdal, Yusuf Akbulut (Miraç Türkyılmaz dk. 65), Ahmet Sun
Küçük Çekmece Sinopspor: Fatih Gülmez (Onur Güney dk. 90), Osman Boz, Özkan Zileli, Murat Şenel, Burak Gürler, Burak Can Alakuş, Sefer Kanıtemiz ( Mete Han Genç dk. 46), Rıdvan Özdemir, Enes İslam İlkin (Mehmet Özdıraz dk. 70), Eren Karadağ (Yunus Emre Kefeli dk. 86), Tugay Keleş (Muzaffer Kahraman dk. 90)
Goller: Tugay Keleş (dk. 5), Eren Karadağ (dk. 20), Mete Han Genç (dk. 90) (Küçük Çekmece Sinopspor)
Sarı kart: Tolga Mert Aslan - KARABÜK