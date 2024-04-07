Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Karabük İdman Yurdu, Küçük Çekmece Sinopspor'a 3-0 mağlup oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig'in 27. haftasında Karabük İdman Yurdu, sahasında Küçük Çekmece Sinopspor'a 3-0 mağlup oldu.

Hakemler: Burak Kamalak, Yakup Erdoğan, Selami Dursun

Karabük İdman Yurdu: Ali Mert Tuncer, Berat Can Sebat (Ahmet Enes Karataş dk. 46), Berkay Yılmaz, Tolga Mert Aslan, Ahmet Devret, Seyit Ali Kahya (Serkan Sıkılmaz dk. 81), Talha Özcan (Mustafa Kayabaşı dk. 46), Samet Dağlı (Berkcan Cengiz dk. 65), Ufuk Birdal, Yusuf Akbulut (Miraç Türkyılmaz dk. 65), Ahmet Sun

Küçük Çekmece Sinopspor: Fatih Gülmez (Onur Güney dk. 90), Osman Boz, Özkan Zileli, Murat Şenel, Burak Gürler, Burak Can Alakuş, Sefer Kanıtemiz ( Mete Han Genç dk. 46), Rıdvan Özdemir, Enes İslam İlkin (Mehmet Özdıraz dk. 70), Eren Karadağ (Yunus Emre Kefeli dk. 86), Tugay Keleş (Muzaffer Kahraman dk. 90)

Goller: Tugay Keleş (dk. 5), Eren Karadağ (dk. 20), Mete Han Genç (dk. 90) (Küçük Çekmece Sinopspor)

Sarı kart: Tolga Mert Aslan - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sinopspor Mete Han Karadağ Karabük Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bayram namazı saat kaçta 2024? Zonguldak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Yozgat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Yalova bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Uşak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Tunceli bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Tokat Bayram namazı saat kaçta 2024? Tokat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Teşkilat 102. bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Prestij Meselesi konusu nedir? Prestij Meselesi filmi nerede çekildi? Prestij Meselesi oyuncu kadrosu! Titanik filmi gerçek mi? Titanik filmi oyuncuları kim? Titanik filmindeki Jack ve Rose aşkı gerçek mi? Galatasaray- Fenerbahçe maçı ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? Yargı bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Yargı bugün yok mu? Süper Kupa töreni olacak mı? 7 Nisan Süper Kupa'yı kim kazandı? SÜPER KUPA CANLI İZLE! 7 Nisan Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI İZLE! Süper Kupa finali şifresiz izle! Derbi ne zaman? Süper Kupa maçı oynanacak mı? Galatasaray - Fener maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title