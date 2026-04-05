Karabük Demir Kartal, sahasında Galatasaray'a mağlup oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Karabük Demir Kartal Spor Kulübü, sahasında Galatasaray'a 85-57 skorla kaybetti. Galatasaray, bu galibiyetle ligde liderliğe yükseldi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 18. haftasında Karabük Demirkartal GSK, Galatasaray'ı konuk etti. Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, ilk devreyi 49-29 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci devresinde skor avantajını koruyan Galatasaray, Karabük temsilcisini 85-57 mağlup etti. Konuk ekip bu galibiyetle Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde liderliğe yükseldi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası

Lucescu'dan kötü haber! Son kararı ailesi verecek
Yapay zekadan olay Süper Lig şampiyonluk tahmini: Yüzde 85 ihtimalle...

Şampiyonluk için olay tahmin: Yüzde 85 ihtimalle...
Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler
İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba