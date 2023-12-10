Kara Kartal'da neler oluyor! Fenerbahçe derbisinde sakatlanan yıldız futbolcular 2 hafta yok

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sağlık durumları hakkında bilgilendirme yaptı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Gedson Fernandes'in sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme, Umut Meraş'ın ise alt baldır arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. Yıldız futbolcuların 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig devi Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sağlık durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

GERİLME TESPİT EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Gedson'un sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme, Umut'un ise alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği duyurdu.

2 HAFTA YOKLAR

Gedson Fernandes'in sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme, Umut Meraş'ın ise alt baldır arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. Yıldız futbolcuların 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol ayak bileği burkulması nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gedson Fernandes'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptanmıştır. Aynı müsabakada sol alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Gedson Fernandes ile Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."