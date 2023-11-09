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Kapaklı Sitespor, Çan Gençlik Kale Spor'u 3-0 yendi

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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 5. hafta mücadelesinde Kapaklı Sitespor evinde Çan Gençlik Kale Spor'u 3-0 yendi. Sitespor, her sette rakibi ile arasında açtığı farkı koruyarak, maçı 3-0 kazandı. Baş Antrenör Alper Kemal Kaygusuz, oyuncularını tebrik ederken, destek veren herkese teşekkür etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 5. hafta mücadelesinde Kapaklı Sitespor evinde Çan Gençlik Kale Spor'u 3-0 yendi.

TVF Kadınlar 2. Lig 5. haftasında Tekirdağ temsilcisi Kapaklı Sitespor, Çan Gençlik Kale Spor ile karşılaştı.

Sitespor, her sette rakibi ile arasında açtığı farkı koruyarak, maçı 3-0 kazandı.

Sitespor Baş Antrenör Alper Kemal Kaygusuz, AA muhabirine ligde namağlup devam etmekten mutlu olduklarını söyledi.

Oyuncularını tebrik eden Kaygusuz, kendilerine destek veren herkese teşekkü???????r etti.

Kaynak: AA / Spor

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