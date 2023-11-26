TVF Kadınlar 2. Ligi'nin 8. haftasında Kapaklı Sitespor evinde Aydeniz Et Ayvalık Gelişimspor'u 3-0 mağlup etti. Kapaklı Sitespor, mücadeleyi namağlup lider olarak tamamladı.

Kapaklı Sitespor, Aydeniz Et Ayvalık Gelişimspor'u 3-0 mağlup etti

TVF Kadınlar 2. Ligi'nin 8. haftasında Kapaklı Sitespor evinde Aydeniz Et Ayvalık Gelişimspor'u 3-0 mağlup etti.

Kapaklı ÇOSB Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, Kapaklı Sitespor, ilk seti 25-18 önde tamamladı.

İkinci sete de hızlı başlayan ev sahibi ekip, bu seti de 25-20 önde bitirdi.

Mücadelenin son setini de kazanıp karşılaşmayı 3-0 üstünlükle tamamlayan Kapaklı Sitespor, namağlup liderliğini devam ettirdi.