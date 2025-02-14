Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Erdoğan'dan 'Kabine'de değişiklik olacak mı?' sorusuna çarpıcı yanıt

Erdoğan'dan "Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna çarpıcı yanıt
Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı

Kapadokya'da Uluslararası Masa Tenisi Müsabakaları Başladı

Kapadokya'da Uluslararası Masa Tenisi Müsabakaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Genç ve Büyükler Masa Tenisi Müsabakaları, 50 ülkeden 350 sporcunun katılımıyla başladı. Müsabakalar 21 Şubat'a kadar devam edecek ve Dünya Masa Tenisi Federasyonu'nun internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Genç ve Büyükler Masa Tenisi Müsabakaları, 50 ülkeden 350 sporcunun katılımıyla başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin ev sahipliğinde, Dünya Masa Tenisi Federasyonu ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu işbirliğinde düzenlenen müsabakalarda sporcular, bireysel ve takım kategorilerinde mücadele ediyor.

21 Şubat'a kadar sürecek müsabakalar, Dünya Masa Tenisi Federasyonunun internet sitesinden canlı yayınlanıyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Spor
img

Rusya Çernobil'i vurdu
img

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
img

Çin'in son hamlesi Trump'ı çok kızdıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.