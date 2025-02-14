Kapadokya'da Uluslararası Masa Tenisi Müsabakaları Başladı

Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Genç ve Büyükler Masa Tenisi Müsabakaları, 50 ülkeden 350 sporcunun katılımıyla başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin ev sahipliğinde, Dünya Masa Tenisi Federasyonu ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu işbirliğinde düzenlenen müsabakalarda sporcular, bireysel ve takım kategorilerinde mücadele ediyor.

21 Şubat'a kadar sürecek müsabakalar, Dünya Masa Tenisi Federasyonunun internet sitesinden canlı yayınlanıyor.